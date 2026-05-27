Dopo il Mondiale, l’attaccante ha dichiarato di avere ancora un anno di contratto con il Napoli e di essere molto soddisfatto della sua situazione attuale. Ha ringraziato il mister e la società per avergli dato l’opportunità di dimostrare di essere ancora in grado di giocare ad alti livelli. In un’intervista ha anche detto di aver chiesto scusa a un allenatore, ritenendo che abbia compreso le sue parole.

“Dopo il Mondiale ho ancora un anno di contratto al Napoli, sono molto contento qui, mi hanno dato la possibilità di far vedere che non ero morto e lo devo al mister e alla società”. Romelu Lukaku non ha dubbi: vuole rimanere al Napoli. Lo ha ribadito anche a Sky Sport nel corso di un’intervista a Montecarlo, dove era prevista la festa dei 30 anni della P&P Management di Federico Pastorello. Sono stati mesi complicati per il belga, che non ha praticamente mai giocato per infortunio, era andato in Belgio per curarsi ed è stato poi multato e messo fuori rosa dal Napoli per non essere tornato in Italia. “La gente dice tante cose, ma è giusto dire la verità – spiega Lukaku –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Napoli mi ha permesso di far vedere che non ero morto. Ho chiesto scusa a Conte, penso abbia capito”: la verità di Lukaku

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