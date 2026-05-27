Il Napoli ha inserito Vergara nelle liste ufficiali in tempo per la prossima stagione. Le squadre di Serie A sono impegnate a completare i moduli necessari per il campionato e le competizioni europee, rispettando i limiti imposti dalle norme. Le liste devono essere consegnate entro le scadenze stabilite per garantire la partecipazione delle squadre alle competizioni. La procedura riguarda anche le coppe europee, dove le squadre devono rispettare specifici requisiti di iscrizione.

Le squadre di Serie A dovranno completare per la prossima stagione le liste per il campionato, ma anche per le coppe europee. E c’è una crisi di calciatori italiani presenti nelle varie rose; il 31,5% dei calciatori Azzurri hanno disputato almeno uno spezzone di partita in campo. Il caso Como è eclatante, considerando che ha in rosa solamente due italiani (il terzo portiere e Goldaniga), non titolari. Il Napoli ha invece recentemente scoperto Antonio Vergara, che ha sempre militato nelle giovanili azzurre, ma era stato mandato in prestito nelle precedenti stagioni. Le liste della Serie A e il problema degli italiani. Come sopperire, dunque, a una mancanza di italiani? La Gazzetta dello Sport scrive: Prendiamo il caso di Andrea Pinamonti del Sassuolo, protagonista di un ottimo campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha “scoperto” Vergara in tempo, le liste per Serie A e coppe europee preoccupano i club italiani

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