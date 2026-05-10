Il " Mapei Stadium-Città del Tricolore " di Reggio Emilia potrebbe concretamente tornare protagonista delle notti europee. Il Como, infatti, ha indicato come stadio per un’eventuale competizione europea della prossima stagione proprio l’impianto reggiano. Questo perché il " Sinigaglia " di Como necessita diverse migliorie per soddisfare i canoni da rispettare per ottenere la licenza Uefa. L’obiettivo è quello di riuscire in tempo, sempre in caso di qualificazione alle coppe, a sistemare il tutto, altrimenti ecco che il team di Cesc Fabregas giocherà a Reggio. Non sarebbe la prima volta per questo stadio: tra il 2017 e il 2018 l’ Atalanta disputò qui l’ Europa League, e lo scorso agosto la Fiorentina giocò a Reggio il turno casalingo delle eliminatorie di Conference League.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Como lo ha indicato come stadio in caso di qualificazione alle Coppe e se al ’Sinigaglia’ non dovessero terminare i lavori in tempo. Al Mapei potrebbero tornare le notti europee

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