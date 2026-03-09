Il Milan ha vinto sette coppe, mentre la Juventus è arrivata in nove finali di Champions. Entrambe le squadre sono tra le più presenti e competitive nel torneo, con una lunga storia di partecipazioni e successi. L’Italia, grazie a queste squadre, ha spesso lasciato il segno nel prestigioso torneo continentale. La loro presenza in finale e i risultati ottenuti testimoniano l’importanza del calcio italiano a livello europeo.

L’Italia non è di certo una comparsa nello scenario della Champions, anzi, ha saputo affermarsi diverse volte. In totale, i club italiani hanno alzato il trofeo ben 12 volte. Nel frattempo, i tifosi vivono la tensione del momento tra chat, clip, scommesse calcio e meme. Alla fine, i club che hanno saputo distinguersi sono gli stessi di cui sentiamo sempre parlare: Milan, Inter e Juventus. Una storia fatta di numeri e di ricordi indelebili Allora, per capire chi ha avuto le prestazioni migliori, bisogna guardare non solo chi ha vinto più coppe ma anche chi ci è arrivato vicino tanto da sfiorarle. Milan: 7 vittorie, 11 finali totali. È la squadra italiana con più Champions e anche quella con la percentuale migliore in finale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Milan 7 coppe, Juve 9 finali: chi ha davvero inciso di più in Champions tra i club italiani

Articoli correlati

Sabatini chiaro: “Sempre stato un sogno per il Milan lo scudetto. Non fare le coppe non ha inciso finora”Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato il pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Leggi anche: Milan, dodici finali per la Champions: San Siro arma in più nella volata di Allegri

Tutti gli aggiornamenti su Milan 7 coppe Juve 9 finali chi ha...

Temi più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; Juventus, maledizione Champions: dal 1997 ad oggi quante delusioni; Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: borsino e calendario a confronto.

Segnali di stanchezza Inter nel derby, Milan a -7 sognando la 2^ stellaQuelli della Juve il giorno della Donna - anzi della Signora - l'hanno felicemente anticipato al 7 marzo con la clamorosa vittoria sul disperato Pisa; i ba ... italpress.com

Estupiñán decide il derby: Milan a -7 dalla vetta. La classifica aggiornataIl derby di Milano sorride ancora al Milan, che supera l’Inter per 1-0 e alimenta le proprie speranze nella corsa allo scudetto. Per i nerazzurri, invece, continua il periodo negativo ... tuttojuve.com

Pagelle Primavera, Cesena- #Milan 3-2: disastro Bouyer. Lontani spreca. Scotti cuore e grinta #SempreMilan #MilanPrimavera x.com