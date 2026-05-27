Il Museo Archeologico di Napoli cerca lavoratori | il bando con i profili ricercati
Sono aperte le selezioni al Museo Archeologico di Napoli per cinque incarichi di collaborazione. La candidatura può essere presentata da persone interessate a lavorare nel settore museale. I profili richiesti e i requisiti sono specificati nel bando pubblicato. La scadenza per l'invio delle domande è imminente. Le selezioni riguardano diverse figure professionali, senza ulteriori dettagli sui ruoli.
Sono aperte le selezioni per il conferimento di 5 incarichi di collaborazione con il MANN di Napoli.I profili ricercati sono:? 1 ingegnere? 1 informatico? 1 architetto? 1 esperto marketing e fundraising? 1 bibliotecarioC'è tempo sino alle ore 18 del prossimo 23 giugno per presentare la domanda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Naples Archaeological Museum Museo Archeologico Nazionale di Napoli Walking Tour 4K
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Il 22 aprile Job Day con 25 imprese, oltre 60 profili ricercati e più di 130 opportunitàIl 22 aprile si svolgerà un evento dedicato al mondo del lavoro, coinvolgendo 25 aziende che offriranno più di 130 posti disponibili.
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