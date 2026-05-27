Il Museo Archeologico di Napoli cerca lavoratori | il bando con i profili ricercati

Notizia in breve

Sono aperte le selezioni al Museo Archeologico di Napoli per cinque incarichi di collaborazione. La candidatura può essere presentata da persone interessate a lavorare nel settore museale. I profili richiesti e i requisiti sono specificati nel bando pubblicato. La scadenza per l'invio delle domande è imminente. Le selezioni riguardano diverse figure professionali, senza ulteriori dettagli sui ruoli.