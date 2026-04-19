Il 22 aprile Job Day con 25 imprese oltre 60 profili ricercati e più di 130 opportunità

Il 22 aprile si svolgerà un evento dedicato al mondo del lavoro, coinvolgendo 25 aziende che offriranno più di 130 posti disponibili. Durante l'iniziativa saranno presentati oltre 60 profili professionali diversi, con particolare attenzione alle competenze richieste e alle posizioni aperte. L’evento si svolgerà in una sede dedicata e sarà aperto a candidati interessati a conoscere le opportunità offerte dal mercato locale.

L’iniziativa è un appuntamento importante per il territorio, capace di mettere in relazione il sistema produttivo locale con chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative. Lo Spazio Recruiting, curato da ARPAL Puglia, vedrà la presenza di circa 25 imprese, con oltre 60 profili professionali ricercati e più di 130 posizioni disponibili. Inoltre, per la prima volta in questa tipologia di eventi, ci sarà la possibilità di iscriversi alle “Liste di Disponibilità”, elenchi sempre attivi a disposizione delle aziende in cerca di personale“I recruiting day – in collaborazione con enti locali e associazioni di categoria – rappresentano occasioni preziose per rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese pugliesi”, dichiara il direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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