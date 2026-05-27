Il Murale della Pace accende il rilancio di Borgo Ferrovia
A Borgo Ferrovia si sta sviluppando un percorso di inclusione e rigenerazione urbana attraverso iniziative culturali e sociali che coinvolgono associazioni, cittadini e realtà del terzo settore. Tra queste, il “Murale della Pace” rappresenta una delle recenti attività che contribuisce a valorizzare il quartiere. Il progetto mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere la partecipazione locale, con un focus sulla promozione della cultura e dell’identità territoriale.
Tempo di lettura: 2 minuti A Borgo Ferrovia prende forma un percorso sempre più strutturato di inclusione, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio, grazie a iniziative culturali e sociali che coinvolgono associazioni, cittadini e realtà del terzo settore. Tra i progetti simbolo spicca il “Murale della Pace”, realizzato in collaborazione con la Casa sulla Roccia, che rappresenta non solo un’opera artistica di forte valore simbolico, ma anche un messaggio di vicinanza a una realtà sociale impegnata sul territorio. A sottolinearlo è Walter Giordano, presidente dell’associazione “Per Borgo Ferrovia”, che evidenzia come l’iniziativa fosse già programmata e inserita in un più ampio percorso di rilancio del quartiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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