Borgo Ferrovia apre le porte alla comunità Casa sulla Roccia | arte inclusione e solidarietà intorno al Murale della Pace

Da avellinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 27 maggio, l’Associazione per Borgo Ferrovia ha ospitato i rappresentanti e i giovani della comunità Casa sulla Roccia. L’incontro si è svolto nel quartiere di Avellino, con l’obiettivo di promuovere arte, inclusione e solidarietà intorno al Murale della Pace. La giornata ha visto un momento di confronto tra le due realtà, senza ulteriori dettagli su attività o iniziative specifiche.

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L'Associazione per Borgo Ferrovia, guidata da Walter Giordano, ha accolto questa mattina, 27 maggio, i dirigenti e i giovani della comunità Casa sulla Roccia, dando vita a un incontro all’insegna dell’accoglienza e della condivisione nel quartiere avellinese.Fulcro dell’iniziativa è stata la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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