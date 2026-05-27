Un documento dell’ONU invita a considerare modelli di sviluppo diversi dalla crescita economica continua. Olivier De Schutter, docente belga e relatore delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani, è tra i responsabili di questa iniziativa. Il testo suggerisce di riconsiderare le priorità economiche e di adottare approcci che pongano al centro il benessere e i diritti delle persone.

Olivier De Schutter è un cattedratico belga, ma non solo. Egli è infatti anche relatore delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e sui diritti umani. Ma chi pensa che svolga questo ruolo asetticamente, senza andare al fondo del problema, si sbaglia di grosso. Queste le sue parole nel 2024, quando presentò al Consiglio dei Diritti Umani “Eradicating poverty beyond growth” (da cui il libro La povertà della crescita ): “Per quasi sei anni, le Nazioni Unite mi hanno affidato il compito di riferire sulle soluzioni più promettenti al mondo per sradicare la povertà. La ricerca di una crescita economica perpetua è incompatibile con la vita su questo pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mondo va male: ecco il documento dell’Onu che invita alla post-crescita

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