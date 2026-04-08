Ecco perché il calcio italiano è malato | il documento che Gravina avrebbe portato alla Camera che non l’ha ricevuto

Un documento di dodici pagine, risultato di otto anni di gestione del calcio italiano, sarebbe stato presentato di recente da Gravina alla Camera. Tuttavia, non è stato consegnato ai membri dell’assemblea e non è stato reso pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione sui problemi del settore e sulla mancanza di trasparenza nelle comunicazioni ufficiali. La questione si inserisce in un quadro di criticità che interessa il calcio nazionale.

Un documento di dodici pagine, sintesi del lavoro di otto anni alla guida del calcio italiano. Contributo importante ora che lo choc per la terza mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale ha prodotto uno tsunami che ha travolto il vertice della Figc, spinto il suo (ormai ex) presidente Gabriele Gravina alle dimissioni e avviato il percorso che il prossimo 22 giugno dovrà portare all’elezione del successore e all’avvio di una nuova fase. Dodici pagine che Gravina, dimissionario ma pur sempre presidente “in prorogatio” fino al giorno dell’Assemblea elettiva del 22 giugno, avrebbe dovuto portare al confronto con la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati che lo aveva convocato per chiedergli conto dello stato di salute del calcio italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Renzo #Ulivieri a Repubblica: “ #Gravina sempre corretto con noi allenatori: ci hai aiutato a tutelare i nostri diritti. Non avrei problemi ad andare a casa: siamo tutti volontari ma son stato rieletto col 72% dei voti. Della Nazionale importa davvero ai club Ho mol x.com