Il mio lavoro partirà dalla sicurezza La discarica? Incontrerò l’azienda

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’elezione, ieri si è svolto il passaggio formale con la stretta di mano tra il nuovo sindaco e il commissario straordinario. Il primo ha dichiarato che il suo lavoro inizierà con un’attenzione particolare alla sicurezza. La questione della discarica sarà affrontata attraverso un incontro con l’azienda gestore.

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Dopo l’elezione, ieri c’è stato il passaggio formale: Mirko Boschetti, eletto nuovo sindaco di Cervia, in municipio ha stretto la mano al commissario straordinario Michele Formiglio. E ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. Stasera festeggerà in piazzetta Pisacane alle 21, tra brindisi e la musica dei Pitoni, il duo di Gigi Lunedei e Gianni Marchetti. Boschetti, partiamo da qui. È stato in Comune? "Sì. E col commissario, che ringrazio perché in questi mesi ha servito la città egregiamente, ho avuto un colloquio importante sui dossier più importanti, come la Bolkestein e la sicurezza". Torniamo alle elezioni. E all’astensionismo: due anni fa aveva votato il 62,59%, ieri è stato il 50,63%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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