Il mio lavoro partirà dalla sicurezza La discarica? Incontrerò l’azienda

Dopo l’elezione, ieri si è svolto il passaggio formale con la stretta di mano tra il nuovo sindaco e il commissario straordinario. Il primo ha dichiarato che il suo lavoro inizierà con un’attenzione particolare alla sicurezza. La questione della discarica sarà affrontata attraverso un incontro con l’azienda gestore.

Dopo l’elezione, ieri c’è stato il passaggio formale: Mirko Boschetti, eletto nuovo sindaco di Cervia, in municipio ha stretto la mano al commissario straordinario Michele Formiglio. E ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. Stasera festeggerà in piazzetta Pisacane alle 21, tra brindisi e la musica dei Pitoni, il duo di Gigi Lunedei e Gianni Marchetti. Boschetti, partiamo da qui. È stato in Comune? "Sì. E col commissario, che ringrazio perché in questi mesi ha servito la città egregiamente, ho avuto un colloquio importante sui dossier più importanti, come la Bolkestein e la sicurezza". Torniamo alle elezioni. E all’astensionismo: due anni fa aveva votato il 62,59%, ieri è stato il 50,63%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Forced to marry beggar CEO, but I was pampered like a princess.

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