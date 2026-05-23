Gasly penalizzato dall’energia | partirà dalla pit lane nella Sprint

Gasly partirà dalla pit lane nella Sprint a causa di una penalità legata alla gestione dell’energia. La decisione è stata presa dopo che il team ha violato le regole sul consumo di energia durante le qualifiche. La penalità comporta che il pilota partirà dall’area dei box, anziché dalla griglia. La questione riguarda la difficoltà di gestire contemporaneamente le gomme e la batteria, che sta influendo sulle prestazioni in pista.

? Punti chiave Come può un pilota gestire gomme e batteria contemporaneamente?. Perché la gestione energetica sta penalizzando i piloti in pista?. Cosa ha causato il ritardo di Gasly nel rettilineo?. Chi criticherà la complessità tecnologica delle nuove Power Unit?.? In Breve Gasly ha perso oltre un secondo in rettilineo con solo il 40% di carica.. Lando Norris critica la complessità della gestione energetica e dei delta richiesti.. Franco Colapinto ha ottenuto la tredicesima posizione superando la fase SQ2.. Il paddock discute possibili cambiamenti strutturali per la stagione 2027.. Pierre Gasly partirà dalla pit lane durante la Sprint Race di oggi dopo una sessione di qualifica sprint frustrante, segnata da problemi tecnici legati alle nuove Power Unit. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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