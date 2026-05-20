Altre due milioni dalla Regione per la formazione aggiuntiva sulla sicurezza sul lavoro

La Regione Toscana ha destinato ulteriori due milioni di euro per attività di formazione sulla sicurezza sul lavoro, portando a un totale di sei milioni di euro le risorse stanziate negli ultimi due anni attraverso il Programma regionale FSE 2127. Questi fondi sono stati indirizzati a imprese, lavoratrici e lavoratori con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e conoscenza delle norme di sicurezza. La ripartizione delle risorse si inserisce in un piano più ampio di investimenti dedicati alla sicurezza sul lavoro.

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LIVORNO – Con uno stanziamento di nuove risorse attraverso il Pr Fse 2127, la Toscana porta a sei milioni di euro la dotazione finanziaria dedicata nell’ultimo biennio alla diffusione tra imprese, lavoratrici e lavoratori della cultura della sicurezza sul lavoro. Una delibera approvata nell’ultima seduta di giunta ha riservato due milioni di euro al nuovo bando, in uscita a giugno, che sosterrà iniziative di formazione aggiuntiva, ovvero attività formative ulteriori rispetto a quelle obbligatorie previste dal decreto legislativo 812008 e dagli accordi Stato-Regioni del 2011. “Tali risorse – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Altre due milioni dalla Regione per la formazione aggiuntiva sulla sicurezza sul lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn, he, the prince everyone trampled, began his rise, showing who truly rules. Sullo stesso argomento Nuove linee guida sulla sicurezza sul lavoro: aggiornati formazione e requisiti per lavoratori e impreseL'assessore Faraoni firma il decreto per rinnovare i percorsi formativi: "Investire nella qualità della formazione significa investire direttamente... Formazione e prevenzione per aumentare la sicurezza sul lavoroIeri, 28 aprile, a Verona è stata celebrata la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro con una serie di eventi che hanno coinvolto... AMERICA'S CUP | Più di 50 milioni di euro è la cifra stimata dalla Regione Sardegna come ritorno economico degli eventi collegati alla regata preliminare della Louis Vuitton 38/a America's Cup di vela a Cagliari. Ma è una cifra che va rivista al rialzo, ha sott x.com Promozione del vino sardo nel mondo, due milioni dalla RegioneCagliari La Regione punta ancora sull’internazionalizzazione del comparto vitivinicolo e pubblica il nuovo bando per la Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, per l’annualità 2026-2027. La m ... msn.com Carlo Felice, Regione stanzia un milione di euro per il buco di bilancio del teatroGenova – È stato approvato dal Consiglio regionale il sostegno di un milione di euro alla fondazione Teatro Carlo Felice. Il bilancio 2025 presentava un buco di due milioni 400 mila euro - ha detto ... ilsecoloxix.it