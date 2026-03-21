Il 18 marzo 2026 è stato inaugurato il nuovo murale di Jorit allo stadio Maradona, situato tra Curva A e Distinti. L’opera rappresenta la Top 11 dei tifosi e fa parte di un progetto dedicato al Centenario della squadra. La realizzazione ha suscitato la reazione di Ciro Ferrara, che è stato escluso dal murale, alimentando polemiche tra gli appassionati.

IL MURALE DI JORIT AL MARADONA E LE POLEMICHE. Inaugurato ufficialmente il 18 marzo 2026, il nuovo murale Dream Team dell’artista Jorit decora la parete esterna dello Stadio Diego Armando Maradona (tra Curva A e Distinti). L’opera, costata 50.000 euro e finanziata interamente dalla Fondazione Jorit senza fondi pubblici, raffigura 11 leggende della storia del Napoli scelte dai tifosi tramite sondaggio. A far discutere è la clamorosa esclusione di Ciro Ferrara, scartato dalla piazza in favore di Faouzi Ghoulam. L’ex difensore ha risposto con un durissimo post, accusando l’artista (nato nel 1990) di essersi fatto guidare dal “sentito dire” e rivendicando il suo legame di sangue con la città e con Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il nuovo murale di Jorit allo stadio Maradona: la Top 11 dei tifosi, il progetto per il Centenario e la dura reazione dell’escluso Ciro Ferrara

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