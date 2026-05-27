Il BrodettoFest si terrà a Roma, presso il palazzo dell’Agricoltura, dal prossimo sabato fino al 2 giugno. La manifestazione celebra la cucina di mare italiana attraverso diverse iniziative e assaggi. Domani è prevista una conferenza stampa di presentazione alla quale parteciperà anche il ministro dell’Agricoltura. La 24ª edizione del festival si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo chef e produttori locali.

Il BrodettoFest ‘sbarca’ a Roma, al palazzo dell’Agricoltura: domani la conferenza stampa di presentazione della 24ª edizione del festival che racconta la cucina di mare italiana, in programma da sabato al 2 giugno. Sarà presente il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida insieme al presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Mirco Carloni, ai rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali e ai vertici di Confesercenti della provincia di Pesaro e Urbino. Ricchissimo il programma ad iniziare dal palco centrale che accoglierà quattro serie di concerti e un calendario di incontri che intrecciano cultura, ricerca e tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ministro Lollobrigida battezza il BrodettoFest

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