Il ministro Lollobrigida visita lo stand Abruzzo Vinitaly and the City

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile, il ministro della Sovranità Alimentare ha visitato lo stand dedicato all’Abruzzo all’interno di “Vinitaly and the City”, l’evento che si svolge nel centro storico di Verona e che anticipa il salone vinicolo. L’area espositiva presenta prodotti e aziende della regione, inserendosi tra le iniziative promozionali che coinvolgono il settore vinicolo e alimentare. La visita si è svolta nel contesto di questa manifestazione, che si tiene nella città veneta.

Il ministro della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ha fatto visita, nel pomeriggio di domenica 12 aprile, allo stand Abruzzo allestito a Verona nell’ambito di “Vinitaly and the City”, l’evento promozionale che anticipa il Vinitaly e anima il cuore del centro storico della città.🔗 Leggi su Ilpescara.it Boom di presenze al Vinitaly and City, l'Abruzzo conquista Verona con il CerasuoloGrande successo per la prima serata dell’evento “Vinitaly and City”, che anima il cuore del centro storico di Verona. La visita del ministro. Lollobrigida e l’olio topPrestigioso incontro ieri a Verona per le imprese di Lucca e Pisa, accompagnate dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest alla fiera...