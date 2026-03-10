Porchettiamo è ufficialmente a Todi | presentazione con il ministro Lollobrigida

Porchettiamo si tiene a Todi dal 22 al 24 maggio, con la presentazione ufficiale che ha visto la partecipazione del ministro Lollobrigida. La manifestazione, ora alla sua 17ª edizione, si svolge nella città e viene descritta come un evento di riferimento nel panorama italiano, dedicato alla valorizzazione di questa tradizione. La nota del Comune conferma il trasferimento e l’importanza dell’appuntamento.

Il Comune ha concesso nei giorni scorsi il patrocino e la collaborazione per lo svolgimento della 17esima edizione. Porchettiamo a Todi dal 22 al 24 maggio 2026