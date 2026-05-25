Il Milan azzera la panchina dopo il crac Champions | Ibrahimovic allontana Conte e punta su Van Bommel
Il Milan ha deciso di cambiare allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League. L’ex tecnico non avrà più il ruolo e si cerca un sostituto. Ibrahimovic ha indicato Van Bommel come possibile nuovo allenatore, mentre l’ex allenatore precedente non ha rinnovato il contratto. La società ha ufficializzato la fine del rapporto, che era legato alla qualificazione alla competizione europea. Nessun dettaglio sui motivi, solo la decisione di cambiare guida tecnica.
La mancata qualificazione in Champions League costa la panchina a Massimiliano Allegri, il cui addio al Milan è ormai sancito dal mancato rinnovo automatico del contratto, che prevedeva un’opzione di prolungamento fino al 2028 vincolata proprio al raggiungimento dell’Europa che conta. Con il tecnico livornese ormai fuori dai giochi, la dirigenza rossonera ha avviato le grandi manovre per individuare il profilo ideale a cui affidare la ricostruzione tecnica della squadra in vista della prossima stagione sportiva. Secondo quanto raccolto e analizzato nell’edizione odierna di Sport Mediaset, la scelta del nuovo allenatore sarà fortemente condizionata dai nuovi equilibri di potere interni a Casa Milan, dove la figura di Zlatan Ibrahimovic sembra destinata ad assumere un peso specifico sempre più rilevante nelle decisioni di mercato. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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