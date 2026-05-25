Il Milan azzera la panchina dopo il crac Champions | Ibrahimovic allontana Conte e punta su Van Bommel

Notizia in breve

Il Milan ha deciso di cambiare allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League. L’ex tecnico non avrà più il ruolo e si cerca un sostituto. Ibrahimovic ha indicato Van Bommel come possibile nuovo allenatore, mentre l’ex allenatore precedente non ha rinnovato il contratto. La società ha ufficializzato la fine del rapporto, che era legato alla qualificazione alla competizione europea. Nessun dettaglio sui motivi, solo la decisione di cambiare guida tecnica.