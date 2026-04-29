gila juve il milan accelera per il difensore spagnolo ecco le richieste economiche di lotito

Il Milan sta intensificando le trattative per il difensore spagnolo, cercando di anticipare le altre società interessate. Nel frattempo, sono state rese note le richieste economiche del club di provenienza del giocatore, che gioca un ruolo chiave nelle trattative di mercato. La situazione si sta sbloccando in vista di una possibile svolta nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Gila Juve, il Milan accelera per il difensore spagnolo per bruciare la concorrenza. Ecco quali sono le richieste economiche laziali. La Juve vede accendersi la concorrenza per uno degli obiettivi principali della prossima difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha impresso un’accelerazione decisa per Mario Gila. MERCATO JUVE LIVE I rossoneri hanno già avviato i dialoghi con l’entourage dello spagnolo, programmando un incontro ufficiale con la Lazio subito dopo la finale di Coppa Italia. Claudio Lotito valuta il cartellino del difensore oltre 30 milioni di euro, complice la scadenza contrattuale nel 2027 e una percentuale sulla rivendita a favore del Real Madrid.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il #Milan ha puntato #Gila. #Allegri ha dato il via libera all’operazione sponsorizzata da Tare. La trattativa non è facile perché sulle sue tracce ci sono l’Inter, la Juve e il Napoli. Inoltre, il contratto in scadenza nel giugno 2027, per Lotito, non è un motivo per sve x.com