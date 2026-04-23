Trevisani ‘consiglia’ Mario Gila al Milan | Sottovalutato è un difensore eccezionale

Riccardo Trevisani ha espresso un giudizio positivo su Mario Gila, definendolo un difensore eccezionale e sottolineando che spesso è stato sottovalutato. Durante un intervento pubblico, il giornalista ha suggerito che il calciatore potrebbe essere una buona opzione per il Milan, evidenziando le sue caratteristiche e il suo potenziale. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori nel settore calcistico.

Mario Gila è in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo classe 2000 andrà in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027, ma con ogni probabilità lascerà la capitale già al termine di questa stagione. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, però, il club rossonero dovrà fare attenzione alla concorrenza di Inter e Atletico Madrid. Tra gli estimatori di Gila c'è anche Riccardo Trevisani, che lo ha elogiato nell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, un passaggio del suo intervento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Trevisani ‘consiglia’ Mario Gila al Milan: “Sottovalutato, è un difensore eccezionale” Notizie correlate Leggi anche: Trevisani: “Il Milan avrebbe dovuto prendere un difensore, l’attaccante sarebbe stato qualcosa in più” Milan: sprint su Mario GilaIl Milan accelera sul mercato estivo per rinforzare la difesa e ha individuato in Mario Gila il profilo ideale per completare il pacchetto di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Trevisani sul difensore in orbita Milan: Sottovalutato, qualcuno può anche dire che sia il migliore del campionato; Lazio, Trevisani: Gila da top club. E Taylor…. Trevisani esalta Gila: «E’ sottovalutato, ma già oggi potrebbe giocare per Juventus, Inter e Milan!»Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle ultime partite giocate dal difensore centrale della Lazio Mario Gila: le sue parole Riccardo Trevisani durante l’ultima puntata di F ... lazionews24.com Trevisani: Si parla poco di Gila perché è alla Lazio, ma è tra i più forti in ADurante un nuovo appuntamento con Fontana di Trevi si è parlato anche di Lazio e nello specifico di Mario Gila. Questo il pensiero di Riccardo Trevisani sullo spagnolo: Credo che ... lalaziosiamonoi.it Forte. Mario Gila è un difensore forte. Questo ho pensato tutte le volte che l’ho visto giocare, compreso sabato. Al Napoli considerando i problemi di Rrahmani e l’involuzione di Alessandro Buongiorno, serve un difensore importante. McBlu76 - facebook.com facebook Le proteste di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, per gli episodi del gol annullato a Nikola Krstovic e del possibile rigore per fallo di mano di Mario Gila, avvenuti nella stessa azione (1/4) x.com