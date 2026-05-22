A Casa Milan si delineano cambiamenti imminenti. La posizione di Furlani come amministratore delegato è in discussione e si fa strada l’ipotesi di un suo possibile addio. Nel frattempo, si fa il nome di Fenucci come possibile sostituto, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione al momento rimane in evoluzione, mentre i vertici attendono sviluppi concreti sulla guida del club.

In Casa Milan prendono vita dei nuovi scenari. Come vi avevamo riferito nella mattinata di oggi, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani potrebbe salutare definitivamente i rossoneri a fine stagione. Una decisone che potrebbe concretizzarsi indipendentemente dall'arrivo in Champions League. Proprio per questo motivo, il club sta già facendo dei sondaggi per trovare un degno sostituto. Nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome: quello di Claudio Fenucci. Ma facciamo un passo alla volta. Tornando a parlare di Furlani, l'attuale posizione dell'amministratore delegato sembra sempre più in bilico. Nel frattempo, come possibile nuovo AD si è parlato molto di Massimo Calvelli, figura importante nel mondo RedBird. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani verso l’addio: spunta Fenucci come amministratore delegato

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