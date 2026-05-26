L’Inter accelera per Marco Palestra | sul piatto 35 milioni di euro per il miglior difensore della Serie A
L’Inter ha offerto 35 milioni di euro per acquistare Marco Palestra, difensore dell’Atalanta in prestito al Cagliari. La società nerazzurra ha accelerato le trattative, cercando di chiudere l’affare rapidamente. Palestra, giovane e considerato uno dei migliori della Serie A, ha mostrato ottime prestazioni durante l’ultima stagione. La proposta economica è arrivata dopo settimane di negoziati e rappresenta un passo deciso per il trasferimento. La decisione finale dipenderà dalla risposta dell’Atalanta.
L’ Inter ha impresso una decisa accelerazione sul mercato per assicurarsi le prestazioni sportive di Marco Palestra, giovane difensore di proprietà dell’ Atalanta reduce da un’annata da protagonista in prestito al Cagliari. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione giornalistica pubblicata da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra ha manifestato l’intenzione di stringere i tempi per il talento classe 2005, formulando una proposta economica complessiva di 35 milioni di euro per convincere il club orobico a cedere il cartellino del calciatore. L’operazione nasce dal forte interesse che l’area tecnica milanese nutre da tempo nei confronti del ragazzo, considerato un profilo di grandissimo spessore sia per le qualità espresse nell’immediato sia per gli ampi margini di crescita garantiti dalla sua giovane età. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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