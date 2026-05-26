L’Inter accelera per Marco Palestra | sul piatto 35 milioni di euro per il miglior difensore della Serie A

Notizia in breve

L’Inter ha offerto 35 milioni di euro per acquistare Marco Palestra, difensore dell’Atalanta in prestito al Cagliari. La società nerazzurra ha accelerato le trattative, cercando di chiudere l’affare rapidamente. Palestra, giovane e considerato uno dei migliori della Serie A, ha mostrato ottime prestazioni durante l’ultima stagione. La proposta economica è arrivata dopo settimane di negoziati e rappresenta un passo deciso per il trasferimento. La decisione finale dipenderà dalla risposta dell’Atalanta.