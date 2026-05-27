Il mestiere dell' archeologo
Durante le Giornate Europee dell’Archeologia, è stata aperta al pubblico una visita al Museo delle Navi antiche, offrendo un’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro degli archeologi. Sono stati mostrati i metodi utilizzati negli scavi e le tecniche di analisi dei reperti. L’evento ha permesso di osservare da vicino strumenti e procedure usati per scoprire e studiare i resti storici. Non sono state annunciate novità o sviluppi legali legati alla professione.
Ogni volta che sentite la parola “archeologo” vi viene in mente Indiana Jones? In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, con questa visita al Museo delle Navi antiche potrete scoprire il vero volto di questa affascinante professione: come si lavora su uno scavo, come si leggono i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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