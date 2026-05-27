Il mestiere dell' archeologo

Notizia in breve

Durante le Giornate Europee dell’Archeologia, è stata aperta al pubblico una visita al Museo delle Navi antiche, offrendo un’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro degli archeologi. Sono stati mostrati i metodi utilizzati negli scavi e le tecniche di analisi dei reperti. L’evento ha permesso di osservare da vicino strumenti e procedure usati per scoprire e studiare i resti storici. Non sono state annunciate novità o sviluppi legali legati alla professione.