Il mestiere dell’attore | i laboratori del Met

Il Teatro Metastasio è tra le strutture che ricevono finanziamenti pubblici provenienti dall’Unione Europea e dalle Regioni, destinati a sostenere programmi di formazione per i giovani nel settore culturale e creativo. Questi fondi sono stati destinati a progetti che coinvolgono laboratori e corsi dedicati al mestiere dell’attore, con l’obiettivo di offrire opportunità di crescita professionale e formazione nel campo teatrale. L’iniziativa mira a valorizzare le competenze dei giovani artisti e a promuovere la cultura teatrale nella regione.

C’è anche il Teatro Metastasio fra i beneficiari dei finanziamenti pubblici che dall’Unione Europea attraverso le Regioni arrivano anche nella nostra provincia per sostenere programmi di formazione per i giovani nel campo della cultura e della creatiovità. Il Metastasio rientra infatti tra i diciannove enti dello spettacolo finanziati dalla Regione per sostenere le residenze dedicate alle arti sceniche, grazie ai fondi europei e nell’ambito del progetto Giovanisì, con l’obiettivo di favorire opportunità di lavoro nel settore dello spettacolo dal vivo ai giovani tra i 18 e i 35 anni, che siano residenti oppure domiciliati in Toscana. In questa linea di finanziamento il Meta è stato selezionato per il progetto "Acta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mestiere dell’attore: i laboratori del Met Luxe à prix cassé : Pourquoi les centres de déstockage font fortune Notizie correlate Alla Casa del Cinema il 1 aprile presentazione del doc: “Il mestiere dell’Autore” – ingresso liberoRoma, mercoledì 1 aprile 2026 ore 11:00 Casa del Cinema Presentazione del del documentario “Il mestiere dell’Autore – Gli Autori Radiotelevisivi si... New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi GrasHome > Spettacoli > Cinema > New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi Gras L’attore Shia LaBeouf...