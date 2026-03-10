Le scoperte dell’archeologo | la terra è un libro pieno di storie

Un archeologo ha organizzato un laboratorio di archeologia durante un evento scolastico, con la partecipazione del professor Cenerelli, noto come ‘Cene Jones’. La giornata è stata dedicata all’esplorazione e alla scoperta di reperti, offrendo agli studenti l’opportunità di immergersi nel mondo dei scavi e delle antiche civiltà. L’attività si è svolta in un ambiente didattico, coinvolgendo i partecipanti in esperienze pratiche e illustrative.

Professione archeologo. Nelle giornate di arricchimento a scuola è stato allestito un laboratorio di archeologia con il professor Cenerelli, in arte conosciuto come ‘Cene Jones’. Attraverso le sue esperienze sul campo ci ha mostrato le basi dell’archeologia. L’archeologia è lo studio della storia dell’uomo attraverso i resti materiali del suo passato: l’aula si è improvvisamente popolata di riproduzioni di scheletri, vasi, monete antiche e manufatti provenienti dalle più svariate epoche storiche. Il prof ci ha spiegato che nell’archeologia c’è una regola generale per indagare il passato e attribuire ad ogni porzione di terreno un periodo storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

