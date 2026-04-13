Catania capitale della robotica | a Sicilia Fiera RoboCup Junior 2026 sfida nazionale tra 860 studenti

Catania si prepara ad accogliere la finale nazionale della RoboCup Junior Academy 2026, una competizione di robotica educativa rivolta a studenti sotto i 19 anni. L’evento si svolgerà presso la Sicilia Fiera e vede la partecipazione di circa 860 giovani provenienti da diverse regioni italiane. La competizione rappresenta un momento di confronto e crescita per i partecipanti, con l’obiettivo di qualificarsi per le gare internazionali della RoboCup Junior.

Catania ospita la finale nazionale della RoboCup Junior Academy 2026, competizione di robotica educativa riservata a studenti under 19 e valida per l’accesso ai campionati europei e mondiali della RoboCup Junior. L’appuntamento è in programma dal 15 al 18 aprile negli spazi di Sicilia Fiera, in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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