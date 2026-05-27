Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Mare a Roma, atto conclusivo di un progetto laboratoriale triennale dedicato agli archetipi del mito.. Dove e Quando: Presso la Fonderia delle Arti, situata in Via Assisi 31 a Roma. Le rappresentazioni si terranno venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026 alle ore 21:00.. Perché: Per esplorare il tema del viaggio interiore e dell’incontro con il diverso privilegiando l’empatia, all’interno di un’iniziativa culturale promossa da Roma Capitale.. Il panorama culturale capitolino si arricchisce di un appuntamento di profonda riflessione teatrale. Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, alle ore 21:00, il suggestivo spazio della Fonderia delle Arti ospiterà lo spettacolo Il Mare a Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Mare a Roma: Il Mito in Scena alla Fonderia delle Arti

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Mare vicino a Roma reddit

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