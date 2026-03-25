Salerno Teatro delle Arti | in scena La piccola Antigone

A Salerno, nel Teatro delle Arti, si terrà uno spettacolo intitolato “La piccola Antigone”. La rappresentazione rientra nella stagione di “Fo Teatro”, una rassegna dedicata al teatro d’avanguardia curata dal direttore artistico e dalla co-direttrice. La programmazione sta per concludersi con un evento che promette di suscitare forti reazioni sia sul piano civile che emotivo.

Tempo di lettura: 2 minuti La stagione di “Fo Teatro”, la rassegna dedicata al teatro d’avanguardia del Teatro Delle Arti di Salerno, diretta da Antonello Ronga e Chiara Natell a, si avvia verso la sua conclusione con un penultimo appuntamento di straordinario impatto civile ed emotivo. Venerdì 26 marzo 2026, alle ore 21:00, andrà in scena “La piccola Antigone”, una produzione della compagnia Artenauta Teatro che vede la firma, per drammaturgia e regia, di Simona Tortora. Lo spettacolo nasce da una profonda rilettura contemporanea del mito di Antigone, prendendo le mosse dalla celebre versione che Jean Anouilh scrisse nel 1943, in una Francia ferita dall’occupazione, per dare voce alla Resistenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, Teatro delle Arti: in scena “La piccola Antigone” Articoli correlati Salerno, Nancy Brilli in scena al Teatro Delle Arti con "Il Padrone"Appuntamento con la commedia di prosa "Il Padrone", che andrà in scena presso il Teatro Delle Arti di Salerno. Leggi anche: Salerno, al Teatro Delle Arti appuntamento con "Pirandello’Story" MAGOO-LA SCENA IN PRIMO PIANO, 1264° puntata: LA PICCOLA ANTIGONE Contenuti utili per approfondire Salerno Teatro delle Arti in scena La... Temi più discussi: Curiosità, Manuela Arcuri al Teatro Delle Arti di Salerno: serata evento per la presentazione del film Tradita; Il Teatro delle Arti rilancia: arrivano Enzo Iacchetti, Leo Gullotta e i Gemelli Di Guidonia; Un traguardo che celebra la cultura: Mattia De Ianni e il Premio Strega; UNISA. Colloqui di Salerno 2025/26: tutto pronto per l'iniziativa dedicata al fotografo Luigi Gallotta. Teatro delle Arti, già annunciati grandi nomi per la prossima stagioneSi è chiusa ufficialmente con il grande successo dello spettacolo Indovina chi viene a cena? messo in scena da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere la stagione ... gazzettadisalerno.it Salerno, Manuela Arcuri al Teatro Delle Arti: serata evento per la presentazione del film TraditaSalerno, 21 Marzo - Salerno si prepara ad accogliere una delle icone più amate del cinema e della TV italiana. Mercoledì 25 marzo, alle ore 21:30, il Cinema ... sciscianonotizie.it Buonanotte ai lettori de L'Occhio di Salerno dal Santuario del Getsemani a Capaccio Paestum Gabriele Conforti - facebook.com facebook A Salerno le forze moderate puntano su Zambrano. Documento firmato da diverse liste, progetto civico asseconda aspettative #ANSA x.com