Il Manchester City è in vantaggio nella partita contro l’avversario con Elliot Anderson. La squadra ha preso il controllo del gioco, portando avanti un’azione che ha portato al primo gol. La partita si sta svolgendo senza interruzioni, con il City che cerca di consolidare il risultato. L’avversario sta tentando di reagire, ma finora non ha ancora trovato il modo di superare la difesa avversaria. La gara è ancora aperta e si attende il prosieguo dell’incontro.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Essendo un centrocampista praticamente completo con molta esperienza in Premier League all’età di 23 anni, a numerosi club è stato riconosciuto l’interesse per i suoi servizi. Per quanto riguarda lo United, non sono disposti a entrare in una lunga saga o in una guerra di offerte: si ritiene che la commissione di trasferimento potrebbe superare il record per un giocatore britannico stabilito dal trasferimento di Declan Rice dal West Ham all’Arsenal nel 2023, che ammontava a un totale di 105 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester City guida la gara di Elliot Anderson

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