Il Manchester City è fiducioso di ingaggiare Elliot Anderson mentre il giocatore prende la decisione

Il Manchester City sta trattando per ingaggiare il giovane calciatore Elliot Anderson, che sta valutando la sua prossima mossa. Secondo quanto riportato da un sito inglese, ci sono colloqui in corso tra il club e l’entourage del giocatore, mentre Anderson si sta facendo una decisione finale. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi e riguarda le possibili prossime operazioni di mercato del club.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il Manchester City è fiducioso di aver vinto la corsa per ingaggiare il sensazionale Elliot Anderson del Nottingham Forest, scavalcando gli acerrimi rivali del Manchester United per conquistare uno dei giovani talenti più ambiti della Premier League. Il 23enne è stato al centro di un crescente tiro alla fune per i trasferimenti, ma fonti suggeriscono che l’Etihad è ora la destinazione preferita del centrocampista mentre il City cerca di avviare un’importante ricostruzione della sala macchine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Manchester City è fiducioso di ingaggiare Elliot Anderson mentre il giocatore prende la decisione Il Manchester United punta sui trasferimenti di Carlos Baleba ed Elliot AndersonIl Manchester United ha ricevuto alcuni consigli sugli obiettivi di trasferimento a centrocampo, ma secondo quanto riferito preferisce la coppia da... Chelsea e Manchester United puntano su Elliot AndersonFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Casemiro del Manchester United commette fallo su Pedro Neto del Chelsea. Temi più discussi: City retrocesso e tifosi Inter vogliono Champions a tavolino; Fa Cup, Manchester City - Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming; Manchester United contro Manchester City risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Il vice di Guardiola: Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale. C'è la Juve. Serie A: l’Italia sogna Guardiola, apertura del tecnico del Manchester CitySerie A: l’Italia sogna Guardiola, apertura del tecnico del Manchester City L’Italia sogna un colpo clamoroso in panchina: Pep Guardiola. Il nome del ... tuttojuve.com Manchester City a rischio retrocessione: Donnarumma in bilico, i tifosi dell’Inter reclamano la ChampionsIl Manchester City rischia grosso a causa delle presunte violazioni del fair play finanziario: a breve la sentenza. La pazza richiesta dei tifosi dell'Inter. sport.virgilio.it