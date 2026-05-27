Un uomo ha accusato un malore improvviso mentre era in spiaggia, davanti alla moglie. La scena si è svolta in pieno giorno, con i presenti che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo. La spiaggia era affollata, con molti bagnanti che si trovavano nelle vicinanze al momento della tragedia.

L’estate, quest’anno, sembra essere arrivata con largo anticipo. Le spiagge tornano a riempirsi già alla fine di maggio, gli ombrelloni compaiono sulle riviere e il mare diventa il primo rifugio contro temperature considerate anomale per il periodo. In molte città italiane il caldo ha già cambiato le abitudini quotidiane, spingendo migliaia di persone verso le coste nel tentativo di trovare sollievo dall’afa. Ma insieme all’arrivo delle giornate estive aumentano anche i rischi legati alle alte temperature, soprattutto per le persone più anziane e fragili. Il sole intenso, l’umidità e gli sbalzi termici possono trasformare una mattinata apparentemente tranquilla in una situazione improvvisa e drammatica, soprattutto quando il fisico è sottoposto a stress improvvisi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il malore improvviso davanti alla moglie, tragedia in spiaggia in Italia: agghiacciante

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