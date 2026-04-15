Getta la moglie dal balcone poi il gesto estremo | tragedia choc in Italia scena agghiacciante

Una mattina di routine si è trasformata in una scena sconvolgente, quando una persona ha gettato la moglie dal balcone di casa, per poi compiere un gesto estremo. La tragedia si è verificata in un quartiere italiano e ha attirato l’attenzione di numerosi testimoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo i tentativi di rianimare la donna sono stati inutili. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una mattinata di apparente normalità si è trasformata in pochi istanti in un dramma che ha sconvolto un intero quartiere. In un palazzo residenziale nel Sud Italia, due coniugi sono precipitati dal balcone di un’abitazione ai piani alti. L’allarme è scattato dopo alcune grida provenienti dall’appartamento e, all’arrivo dei soccorsi, la scena è apparsa subito gravissima, con i corpi rinvenuti nell’area di accesso ai garage condominiali. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, si tratterebbe di un episodio di omicidio-suicidio maturato in un contesto familiare complesso. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente gli accertamenti per definire con precisione la dinamica e il movente, raccogliendo testimonianze e riscontri tecnici sul posto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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