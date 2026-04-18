Muore a 7 anni mentre gioca davanti ai genitori | tragedia in Italia scena agghiacciante

Un bambino di sette anni è deceduto mentre giocava con i genitori in un'area aperta. La scena si è svolta davanti alla famiglia, che era presente al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il bambino. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire le cause del decesso. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.

Ci sono luoghi che immaginiamo sicuri per definizione: acqua bassa, famiglie intorno, risate che coprono ogni pensiero brutto. Eppure a volte basta pochissimo perché quella normalità si spezzi. Un attimo, un silenzio diverso, la corsa improvvisa di qualcuno. E il panico che arriva dopo. È successo nel Lazio, in un contesto che doveva essere di svago. La scena, raccontata da chi era presente, è quella che nessun genitore dovrebbe mai vivere: persone che chiamano aiuto, soccorsi che si muovono in fretta, e una comunità che resta incredula davanti a un dolore senza appigli. La tragedia è avvenuta a Suio Terme, nel territorio del comune di Castelforte, in provincia di Latina.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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