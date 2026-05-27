Il mago Fabregas
Cesc Fabregas ha dichiarato di voler essere il migliore, anche se può sembrare arrogante. La frase è arrivata dopo settimane di silenzio, ma il giocatore ha confermato di aver sempre avuto questa ambizione fin dall’inizio del campionato. La sua volontà di emergere è evidente, anche se non aveva espresso pubblicamente questa intenzione prima. La comunicazione arriva in un momento in cui il centrocampista si confronta con le prestazioni della squadra.
“Posso sembrare arrogante ma voglio essere il migliore”. Cesc Fabregas ha finalmente esternato quello che pensava dall’inizio del campionato (o forse da quando ragazzino esordì nel Matarò) ma non diceva per proteggere la sua squadra. Ora che ha portato il Como in Champions, il “mago” spagnolo può finalmente sgombrare il campo dai fraintendimenti e dichiarare che punta in alto, in altissimo. I numeri sono tutti dalla sua: nel 2023 viene chiamato dalla Primavera a guidare la prima squadra in B (2-1 sulla FeralpiSalò), tre anni dopo il Como chiude il campionato quarto (mai successo sul Lario) mostrando un calcio divertente come pochi, una (ex) piccola che gioca come le grandi e non sa cosa siano le vittorie a “corto muso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cherki es un mago
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