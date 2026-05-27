il mago fabregas

Notizia in breve

Cesc Fabregas ha dichiarato di voler essere il migliore, anche se può sembrare arrogante. La frase è arrivata dopo settimane di silenzio, ma il giocatore ha confermato di aver sempre avuto questa ambizione fin dall’inizio del campionato. La sua volontà di emergere è evidente, anche se non aveva espresso pubblicamente questa intenzione prima. La comunicazione arriva in un momento in cui il centrocampista si confronta con le prestazioni della squadra.