Vuoi uno ‘alla Fabregas’? Allora prendiFabregas! Il vero Milan avrebbe fatto così

Il Milan sta considerando un allenatore con uno stile di gioco simile a quello di Fabregas. La società ha valutato diverse opzioni e si sta concentrando su un profilo che possa adottare un modulo offensivo e dinamico. Al momento, non ci sono ancora decisioni definitive, e si sta analizzando la possibilità di puntare su un tecnico con esperienze internazionali e capacità di sviluppare un calcio rapido. La scelta dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Il calcio italiano si è alzato in piedi per applaudire al miracolo Como. Una squadra che, sotto la mano di Cesc Fabregas, ha saltato ben presto le gerarchie arrivando a conquistare una incredibile qualificazione in Champions League. L'allenatore spagnolo, infatti, non è più una promessa, ma uno degli allenatori emergenti più apprezzati in Europa. In Casa Milan, dove si è partiti alla ricerca di un nuovo condottiero, hanno tracciato un identikit perfetto: serve uno alla Fabregas. E la domanda sorge spontanea: perché trovare una copia se l'originale sta a neanche 30 minuti da San Siro? Il vero Milan, avrebbe puntato direttamente sullo spagnolo, anche se già impegnato con i lariani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vuoi uno ‘alla Fabregas’? Allora prendi..Fabregas! Il vero Milan avrebbe fatto così

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