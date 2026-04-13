Elfo nano Mago Magò! | lite choc tra Antonella Elia e Marco Berry

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha rivolto l’attenzione su una discussione tra due concorrenti. La lite tra Antonella Elia e Marco Berry è stata al centro della scena, con scambi di battute tra i due che sono stati trasmessi in diretta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del confronto, né su eventuali conseguenze.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha acceso i riflettori su uno dei legami più discussi della Casa: quello tra Antonella Elia e Marco Berry. Nelle ultime settimane, i due si erano avvicinati sempre di più. Tra confidenze, momenti leggeri e complicità evidente, il loro rapporto aveva incuriosito sia gli altri concorrenti che il pubblico. E proprio quando tutto sembrava evolversi in qualcosa di più, è arrivata la svolta. Lei si espone, lui frena. Nel corso della puntata, è stata mostrata una clip con i momenti più significativi vissuti insieme. Un modo per fare chiarezza su un rapporto che, almeno dall’esterno, sembrava andare oltre una semplice amicizia.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - “Elfo, nano, Mago Magò!”: lite choc tra Antonella Elia e Marco Berry Leggi anche: Grande Fratello Vip: Marco Berry e Antonella Elia, due torinesi protagonisti della nuova edizione Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 7 aprile: Antonella Elia domina su tutti, Marco Berry eliminatoLa puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip 2026 si prepara a essere una delle più tese della stagione.