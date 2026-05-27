A 110 anni dalla nascita, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini dedica una mostra al fotografo svizzero Werner Bischof. L’esposizione, aperta fino al 18 ottobre, presenta una selezione di sue fotografie realizzate in America, evidenziando i diversi aspetti della realtà catturati nel suo lavoro. La mostra include immagini di paesaggi, persone e situazioni di vita quotidiana, offrendo una panoramica della sua attività fotografica tra Europa e America.

A 110 anni dalla nascita, fino al 18 ottobre il Museo Diocesano Carlo Maria Martini tributa a Werner Bischof una mostra con 200 foto vintage originali, affiancate da una serie di contact sheets e da un documentario che, con sguardo ancora oggi straordinariamente attuale, raccontano la storia con empatia, attenzione e rispetto per la dignità umana “Werner Bischof. Point of View“, a cura di Marco Bischof, Andréa Holzherr e Tania Kuhn, svela i capolavori del maestro svizzero di fotoreportage, membro dell’agenzia Magnum Photos dal 1949, nato a Zurigo nel 1916 e morto a Trujillo, Perù, nel ’54. La sua opera mescola con sapienza documentario e poesia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maestro Werner Bischof. Dalla Svizzera all’America tra i mille volti della realtà

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