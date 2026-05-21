Venerdì 22 e sabato 23 maggio, il Giardino La Nunziatina ospiterà l’evento dedicato alla birra artigianale. L’iniziativa prevede la presentazione di diverse varianti di birra provenienti da microbirrifici locali e nazionali, con degustazioni e stand dedicati. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza e prevederà misure di distanziamento. Per tutta la durata, sarà presente personale incaricato di garantire il rispetto delle regole e di assistere i visitatori.

Pisa, 21 maggio 2026 – Venerdì 22 e sabato 23 maggio, al Giardino La Nunziatina, si svolgerà il primo appuntamento estivo con BeeRiver: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale. I BIRRIFICI. Sei birrifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola del Granducato: Birrificio Clandestino di Livorno, Badalà di Prato, Birrante di Vicopisano, La Diana di Siena, Mudita Brewery di Livorno, Radical Brewery di Lucca. Le degustazioni saranno accompagnate dalle proposte dei food truck Panini di mare e Movie Burger I concerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I mille volti della birra artigianale alla Nunziatina: debutta BeeRiver

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