I mille volti di Riccardo Billi Dalla rivista al cinema

Riccardo Billi è nato a Siena il 22 aprile 1906. Nel corso della sua carriera ha lavorato in diversi ambiti dello spettacolo, tra cui il cinema, la prosa, i varietà e la televisione. Ha vissuto e lavorato in Italia per molti decenni, diventando una figura nota nel panorama artistico nazionale. La sua lunga attività ha attraversato diverse epoche e forme di intrattenimento, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo.

Era nato a Siena il 22 aprile 1906: centoventi anni dalla nascita per Riccardo Billi, attore cinematografico, uomo di prosa, di varietà e di televisione. Meriterebbe una pubblicazione monografica perché probabilmente è ricordato, oltre all’interpretazione del mansueto ebanista Aronne Piperno in " Il marchese del Grillo ", soprattutto per tante pellicole al tempo chiamate di serie B, ma che poi magari facevano incassi da primatisti. Aveva esordito sul palcoscenico del Teatro del Costone, poi il grande salto nel 1926 alla Casina delle Rose di Roma. La città che lo accolse e dove ha vissuto fino alla scomparsa nel 1982. L’anno della consacrazione è il 1931 quando arriva alla rivista di Wanda Osiris, il che significava un ottimo contratto e spettacoli nei migliori teatri italiani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I mille volti di Riccardo Billi. Dalla rivista al cinema Notizie correlate Volti, storie e voci dal grande schermo: nasce "CineMoi", la rivista dedicata al cinemaLa rivista è stata fondata da tre donne unite dalla passione per il grande schermo, con l'intento di raccontare il cinema come forza attiva capace di... Immaginaria: il cinema delle donne celebra l’eredità di Edda Billi? Cosa sapere Il festival Immaginaria si svolge dall'8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher di Roma. Contenuti di approfondimento Si parla di: I mille volti di Riccardo Billi. Dalla rivista al cinema; Siena, 120° anniversario della nascita dell’attore Riccardo Billi. I mille volti di Riccardo Billi. Dalla rivista al cinemaEra nato a Siena il 22 aprile 1906: centoventi anni dalla nascita per Riccardo Billi, attore cinematografico, uomo di ... lanazione.it