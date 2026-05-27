Domani alle 20, il maestro Philippe Jordan guiderà l’Orchestra del Maggio Fiorentino nella sala Mehta, aprendo il settimo appuntamento sinfonico dell’88° Festival del Maggio. L’evento proporrà un programma con composizioni di Beethoven e Bruckner. È il primo concerto del maestro sul podio in questa edizione del festival. La serata promette un'esperienza musicale intensa, con un focus su lavori di grandi autori del repertorio classico e romantico.

Settimo appuntamento sinfonico per l’88° Festival del Maggio Fiorentino. Domani alle 20 torna sul podio della sala Mehta alla guida dell’Orchestra del Maggio il maestro Philippe Jordan. Il direttore svizzero, figlio d’arte (suo padre era il celebre Armin Jordan), si è formato come pianista e violinista al Conservatorio di Zurigo, ha iniziato la sua carriera a 20 anni come Direttore musicale del Teatro di Ulm per diventare poi assistente di Daniel Barenboim alla Staatsoper di Berlino. Ha successivamente debuttato al Metropolitan Opera di New York, alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, al Teatro alla Scala, alla Bayerische Staatsoper e alla Wiener Staatsoper, che ha diretto dal 2020 al 2025 guidando numerose nuove produzioni di rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maestro Jordan sul podio. Tra Beethoven e Bruckner. Il Maggio promette brividi

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