Beethoven e Bruckner a confronto

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Orchestra Sinfonica di Milano e la Filarmonica Arturo Toscanini hanno annunciato una collaborazione che prevede esecuzioni congiunte di composizioni di Beethoven e Bruckner. L’evento si svolgerà in diverse date e include una serie di concerti in varie città italiane. Entrambe le orchestre sono sotto il coordinamento di direttori ospiti e hanno programmato esecuzioni di sinfonie e opere di entrambi i compositori. La collaborazione si inserisce nel calendario delle stagioni musicali delle due istituzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Orchestra Sinfonica di Milano e la Filarmonica Arturo Toscanini danno vita a una collaborazione che unisce le energie delle due istituzioni italiane e la loro visione del grande repertorio. Il programma sarà eseguito in tre appuntamenti questa sera alle 20 e domenica alle 16 all’Auditorium di Milano, e domani alle 17 all’Auditorium Toscanini di Parma. Al centro, due pilastri del sinfonismo ottocentesco: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 “Imperatore“ di Beethoven e la Sinfonia n. 4 “Romantica“ di Bruckner. Il programma mette in dialogo due mondi solo apparentemente lontani: da un lato l’energia innovativa e la forza strutturale del concerto beethoveniano, dall’altro la costruzione sinfonica ampia e contemplativa di Bruckner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

beethoven e bruckner a confronto
© Ilgiorno.it - Beethoven e Bruckner a confronto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Beethoven e Schumann, anime a confronto

I maestri Wagner e Bruckner. Anime del RomanticismoDue visioni, due dimensioni, un unico respiro: quello del grande Romanticismo austro-tedesco.

Santa Cecilia, Tugan Sokhiev dirige Beethoven e BrucknerTugan Sokhiev torna a Santa Cecilia per dirigere la Fantasia Corale di Beethoven e la Sinfonia n. 3 di Bruckner l'11 dicembre alle 20 all'Auditorium Parco della Musica (repliche il 12 alle 20 e il 13 ... ansa.it

Beethoven e Bruckner per SokhievDue opere considerate minori di due grandi compositori, dirette da Tugan Sokhiev con Jean-Frédéric Neuburger al pianoforte, lasciava prevedere un buon concerto, d’altronde questa è la norma ... giornaledellamusica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web