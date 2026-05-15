Beethoven e Bruckner a confronto
L’Orchestra Sinfonica di Milano e la Filarmonica Arturo Toscanini hanno annunciato una collaborazione che prevede esecuzioni congiunte di composizioni di Beethoven e Bruckner. L’evento si svolgerà in diverse date e include una serie di concerti in varie città italiane. Entrambe le orchestre sono sotto il coordinamento di direttori ospiti e hanno programmato esecuzioni di sinfonie e opere di entrambi i compositori. La collaborazione si inserisce nel calendario delle stagioni musicali delle due istituzioni.
L’Orchestra Sinfonica di Milano e la Filarmonica Arturo Toscanini danno vita a una collaborazione che unisce le energie delle due istituzioni italiane e la loro visione del grande repertorio. Il programma sarà eseguito in tre appuntamenti questa sera alle 20 e domenica alle 16 all’Auditorium di Milano, e domani alle 17 all’Auditorium Toscanini di Parma. Al centro, due pilastri del sinfonismo ottocentesco: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 “Imperatore“ di Beethoven e la Sinfonia n. 4 “Romantica“ di Bruckner. Il programma mette in dialogo due mondi solo apparentemente lontani: da un lato l’energia innovativa e la forza strutturale del concerto beethoveniano, dall’altro la costruzione sinfonica ampia e contemplativa di Bruckner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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