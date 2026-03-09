Il look del giorno con i pantaloni a palloncino che nascondono la pancia con stile

Oggi si parla di pantaloni a palloncino, un capo che sta tornando di moda nella collezione primavera-estate 2026. Questi pantaloni hanno la caratteristica di coprire la pancia con un taglio voluminoso e strutturato, che si distingue dagli stili più leggeri e minimal degli anni scorsi. La tendenza sembra puntare su capi che offrano più forma e sostegno, segnando un cambio di direzione nella moda stagionale.

L a moda della Primavera-Estate 2026 sembra avere un desiderio preciso: tornare in forma. Dopo stagioni dominate da linee fluide e minimalismi quasi impalpabili, le nuove collezioni chiedono struttura. Anche quando palette e tessuti restano sobri, sono le silhouette a fare la differenza. E così i pantaloni si allontanano dalle linee dritte per abbracciare volumi più decisi: ecco tornati di moda i pantaloni palloncino. Come indossare i pantaloni negli stivali oggi: 5 ispirazioni street style da provare X Una tendenza originale ma sorprendentemente versatile, capace di ridisegnare la silhouette, enfatizzare il punto vita e, non ultimo, offrire un alleato strategico per chi desidera nascondere la pancia con stile.