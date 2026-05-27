Il 26 maggio, ad un evento esclusivo a Monte Carlo, Alessia Marcuzzi ha attirato l'attenzione con un look estivo perfetto per le serate di festa. La conduttrice ha partecipato alla cena in occasione dei trent’anni di un’agenzia di procure calcistiche. La sua scelta di abbigliamento ha mostrato un outfit semplice e elegante, ideale per sentirsi belle senza troppo sforzo. L’evento ha riunito figure del mondo dello sport e dello spettacolo.

A lessia Marcuzzi ha incantato Monte Carlo nella serata del 26 maggio, in occasione dell’esclusivo gala per i trent’anni della P&P Sport Management, agenzia internazionale di procure calcistiche guidata da Federico Pastorello. Per questa calda serata nel Principato, la conduttrice ha sfoggiato un impeccabile completo total white che è diventato immediatamente la reference di stile definitiva per la Primavera-Estate 2026. Il perfetto equilibrio tra il rigore della giacca e la sensualità sfacciata del pizzo a vista hanno permesso alla Marcuzzi di mostrare come essere incredibilmente seducenti senza rinunciare all’eleganza formale. Outfit e idee look total white per l'Estate 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look definitivo per le sere d'estate in cui volete sentirvi le più belle della festa senza troppi sforzi

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