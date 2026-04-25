Buon 25 aprile 2026 le immagini e le gif più belle da inviare per gli auguri della Festa della Liberazione

Il 25 aprile 2026 l’Italia si appresta a celebrare la Festa della Liberazione, una ricorrenza che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista e la ripresa della democrazia. Tante immagini e gif vengono condivise online per fare gli auguri, mentre le strade si riempiono di eventi e commemorazioni. La giornata rappresenta un momento di riflessione e di memoria storica per molti cittadini.

Il 25 aprile 2026 l'Italia celebra la Festa della Liberazione, la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo e la rinascita democratica del Paese. Abbiamo preparato una raccolta di immagini e gif gratis da scaricare e mandare ad amici e parenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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