Festa della Liberazione 2026 le frasi e citazioni sulla Resistenza più belle per il 25 aprile
Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, giorno in cui si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista e il momento in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale. La ricorrenza, istituita per commemorare la fine del regime e della guerra, viene accompagnata ogni anno da discorsi, citazioni e manifestazioni in tutta Italia. È una giornata dedicata ai valori della libertà e della Resistenza.
Il 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione dal nazifascismo: la data rappresenta il proclama dell'insurrezione generale dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Ecco una selezione di frasi e citazioni celebri sulla libertà e sulla Resistenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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