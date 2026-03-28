Alisson, portiere brasiliano, è al centro delle voci di mercato per l'estate. La Juventus sta valutando un possibile trasferimento e sta seguendo attentamente l'evoluzione della situazione. Si attendono aggiornamenti su eventuali trattative e sviluppi riguardo alla sua candidatura come nuovo numero uno nel club torinese. La situazione rimane in fase di valutazione da parte delle parti coinvolte.

Alisson Juve, il portiere brasiliano è l’occasione di mercato per l’estate. Vediamo tutti gli aggiornamenti sul suo possibile approdo in bianconero. La Juve si prepara a una profonda trasformazione della rosa per inaugurare un nuovo corso vincente. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza intende puntare su rinforzi mirati che possano garantire leadership immediata all’interno dello spogliatoio. MERCATO JUVE LIVE Luciano Spalletti ha già lavorato intensamente sulla valorizzazione del gruppo attuale. Il tecnico ha saputo rigenerare Manuel Locatelli e Weston McKennie. Tuttavia, per il salto di qualità definitivo, l’allenatore chiede ora innesti dotati di grande carisma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, il brasiliano è l’occasione di mercato per la porta. Tutti gli aggiornamenti sul suo possibile approdo a Torino

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