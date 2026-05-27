Il Liverpool ha deciso di bloccare la cessione di Alisson Becker, nonostante l'interesse della Juventus. La società inglese intende mantenere il portiere brasiliano e pianificare il suo futuro in rosa. Nessuna trattativa ufficiale è stata avviata per un trasferimento, e il club ha confermato la volontà di continuare a contare su Alisson nella prossima stagione. La Juventus aveva mostrato interesse per il portiere, ma al momento non ci sono sviluppi concreti sulla trattativa.

Il futuro di Alisson Becker potrebbe essere ancora ad Anfield, nonostante il forte interessamento manifestato dalla Juventus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato nell’approfondimento giornalistico pubblicato da Calciomercato.com, il portiere brasiliano è finito da settimane nel mirino della dirigenza bianconera, decisa a individuare un profilo di assoluto spessore internazionale per blindare la porta. Le indiscrezioni su una sua possibile partenza dall’ Inghilterra si erano intensificate subito dopo il rientro del calciatore dall’infortunio patito nella sfida contro il Brentford, un episodio che... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Alisson gela la Juventus: il Liverpool blocca la cessione e programma il futuro con il brasiliano

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