Campioni d’oro e 160 elite | il paraciclismo sbarca a Marina di Massa

A Marina di Massa si avvicina l’undicesima edizione della Due giorni del mare, un evento di paraciclismo che si svolgerà nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui campioni d’oro e 160 rappresentanti di diverse categorie di elite. La competizione si terrà lungo le vie della località balneare, coinvolgendo numerosi appassionati e spettatori.

Sabato 11 e domenica 12 aprile Marina di Massa ospiterà l’undicesima edizione della Due giorni del mare. L’evento di paraciclismo internazionale vedrà la partecipazione di circa 160 atleti d’élite globali. L’appuntamento sposta l’attenzione sportiva sulla costa apuana, portando in città campioni del mondo e medaglie d’oro olimpiche. La nazionale italiana sarà presente insieme al proprio allenatore dei ct. L’operazione punta a consolidare l’immagine di Marina di Massa come meta turistica capace di coniugare dinamismo e accessibilità. La portata dell’evento è amplificata da una copertura mediatica che prevede la trasmissione delle gare. Logistica urbana e gestione dei flussi costieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campioni d’oro e 160 elite: il paraciclismo sbarca a Marina di Massa Il libro di Santucci sbarca a MassaDopo le presentazioni istituzionali tra Roma e Berna, il libro ’Il coraggio da cui tutto ha inizio’ di Massimo Santucci arriva anche a Massa. L’Italia invia almeno 160 militari della Marina per la difesa di CiproSono almeno 160 gli uomini della Marina militare italiana che raggiungeranno a bordo di una nave italiana l’area di Cipro per la difesa dell’isola.