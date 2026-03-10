Dopo le presentazioni istituzionali tra Roma e Berna, il libro ’Il coraggio da cui tutto ha inizio’ di Massimo Santucci arriva anche a Massa. L’appuntamento è fissato per domani nella Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Il 5 marzo il volume è stato presentato anche presso l’Ambasciata d’Italia a Berna, alla presenza dell’incaricato d’affari Diana Forte. All’incontro nella capitale svizzera hanno partecipato numerosi ospiti provenienti sia dall’Italia che dalla Svizzera. Tra loro Thomas Scuderi, di origine italiana, della Transgourmet di Neuenhof, la famiglia svizzera Schöneberger che accolse Santucci al suo primo arrivo in Svizzera, oltre a familiari e amici dell’autore e al direttore dell’Agenzia Ice di Berna Samuele Porsia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il libro di Santucci sbarca a Massa

