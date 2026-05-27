Il Leo club Agrigento Host dona alimenti e distribuisce pasti alla Locanda di Maria

Da agrigentonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Leo Club Agrigento Host ha donato alimenti e ha preparato e distribuito pasti presso la “Locanda di Maria” di Agrigento, che si occupa di assistenza ai soggetti più fragili.

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Una donazione di derrate alimentari, seguita da cucina e distribuzione dei pasti: con queste tre attività, riunite in un unico intervento, il Leo Club Agrigento Host ha ieri supportato i volontari della “Locanda di Maria” di Agrigento, ogni giorno in prima linea nell’assistenza ai più fragili.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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